Colombia: Conmebol ratifica svolgimento Coppa America di calcio nonostante proteste sociali (5)

- Secondo la procura colombiana sono 34 le morti, tra cui quella di un agente, registrate dal 28 aprile, data di inizio delle manifestazioni, all'11 maggio, di cui solo 14 hanno una relazione diretta con le manifestazioni e solo tre attribuibili all'azione diretta della polizia. Altri dieci sono in corso di verifica e altrettanti dieci non avrebbero una relazione con le proteste. La procura riferisce anche di avere attivato il Meccanismo di ricerca urgente (Mbu) per individuare 168 persone scomparse. La cifra è più bassa rispetto a quella riferita martedì 11 maggio dalla Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, che ha portato a 42 il numero delle vittime registrate nelle manifestazioni, tra cui membro della forza pubblica. Secondo l'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) e l'Ong Temblores sono invece 47 le persone uccise nelle proteste, di cui 39 per mano della polizia. Le due organizzazioni denunciano inoltre la scomparsa di oltre 500 persone dall'inizio delle proteste. (Vec)