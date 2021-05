Usa: assalto al Campidoglio, arrestato un ufficiale del corpo dei Marines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale del corpo statunitense dei Marines è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato all'assalto al Campidoglio di Washington, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale delle scorse presidenziali. Lo scrive la stampa Usa, evidenziando che è il primo militare in servizio a essere incriminato. Si tratta del maggiore Christopher Warnagiris, 40 anni, accusato di aver fatto irruzione a Capitol Hill dopo aver forzato insieme agli altri facinorosi il cordone di poliziotti a protezione dell’edificio che ospita il Congresso. Warnagiris ha inoltre usato il suo corpo per tenere aperta la porta e consentire ad altre persone di entrare. Sono dunque 440 in tutto le persone attualmente incriminate per l'insurrezione, per la quale l’ex inquilino della Casa Bianca è stato sottoposto ad un processo di impeachment, concluso con un nulla di fatto.(Nys)