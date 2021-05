Medio Oriente: fonti stampa, forze Israele non sono entrate nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha precisato ai microfoni dell'emittente televisiva "Kann" che i militari dello Stato ebraico non sono entrati nella Striscia di Gaza, come precedentemente ipotizzato da alcuni media locali. Le Idf e le Forze aeree israeliane (Iaf) hanno annunciato di aver dato inizio ad un'imponente offensiva sull'enclave costiera palestinese, ma fonti come il quotidiano “The Times of Israel” precisano che lo Stato ebraico ha effettivamente lanciato un massiccio bombardamento su obiettivi nel nord della Striscia, utilizzando aerei, elicotteri e altri velivoli, oltre a carri armati e varie batterie di artiglieria. Quella in corso, però, non è ancora un’invasione di terra, ma certamente rappresenta la fase di attacco più intensa da parte di Israele dall’inizio dell’escalation con Gaza. (Res)