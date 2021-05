Medio Oriente: Usa, Consiglio di sicurezza Onu si riunisce domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, ha annunciato che domenica si riunirà il Consiglio di sicurezza Onu per discutere dell’escalation in corso tra Israele e la Striscia di Gaza. “Il consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà domenica per discutere della situazione in Israele ed a Gaza", ha scritto su Twitter, evidenziando che "gli Stati Uniti continueranno ad impegnarsi attivamente in azioni diplomatiche al più alto livello per cercare di far rientrare le tensioni". Nelle scorse ore il segretario di stato Usa, Antony Blinken, aveva fatto sapere che gli Stati Uniti sarebbero stati disponibili a prender parte alla riunione all’inizio della settimana prossima.(Nys)