Colombia: proteste sociali, movimento abbandona il tavolo negoziale a Cali

- Rappresentanti del movimento di protesta sociale della città di Cali, in Colombia, hanno abbandonato questo giovedì il tavolo di discussione con autorità del governo nazionale e locale, denunciando che le forze di sicurezza continuavano a reprimere gli studenti mentre si svolgevano i colloqui. La capitale della Valle del Vauca è l'epicentro della protesta nel paese, ed è qui che si è registrato il maggior numero di vittime della repressione delle forze di sicurezza. La riunione che avrebbe dovuto dare avvio ad un negoziato per il ristabilimento dell'ordine pubblico, riferisce il quotidiano, "El Espectador", è stata infatti interrotta prima ancora di cominciare quando tra gli studenti si è diffusa la voce che la polizia continuava a reprimere i manifestanti. "Ci stanno attaccando", ha gridato un gruppo di giovani che ha fatto irruzione nella riunione, provocando quindi l'abbandono immediato della sala da parte dei rappresentanti del movimento nonostante la smentita delle autorità che affermavano che non erano in corso operazioni. (segue) (Vec)