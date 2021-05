Colombia: proteste sociali, movimento abbandona il tavolo negoziale a Cali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente era prevista per questo giovedì anche una riunione tra il Comitato nazionale dello sciopero della Colombia, che anima le proteste antigovernative con esponenti della Chiesa cattolica e delle Nazioni Unite, mediatori del negoziato che si sta cercando di avviare con il governo. L'incontro segue quello avuto lunedì 10 maggio tra il comitato e il governo, a seguito del quale l'esecutivo ha dichiarato di essere pronto a tenere un tavolo di negoziazione. "Il governo nazionale, dopo aver analizzato le proposte, annuncia di essere pronto da questo momento a tenere un tavolo di negoziazione con il comitato nazionale dello sciopero per avanzare sui temi dell'agenda che concorderemo con l'accompagnamento della Chiesa cattolica e delle Nazioni Unite", ha detto il commissario per la pace della Colombia, Miguel Ceballos in un video diffuso sui social. A seguito dell'incontro Francisco Maltés, rappresentante della Centrale unitaria dei lavoratori (Cut), una delle tante sigle scese in piazza, ha commentato che "non c'è stata empatia da parte del governo in merito alle ragioni e alle richieste dello sciopero nazionale". (segue) (Vec)