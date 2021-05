Colombia: proteste sociali, movimento abbandona il tavolo negoziale a Cali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si cerca di avviare un dialogo, le manifestazioni iniziate il 28 aprile contro la riforma tributaria presentata dall'esecutivo in parlamento, continuano. Questo nonostante il presidente Ivan Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti e si sono allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Ieri migliaia di persone sono scese in strada nelle principali città della Colombia, 35 mila solo nella capitale Bogotà. Secondo quanto riporta la stampa locale le manifestazioni sono state largamente pacifiche e si sta abbassando il livello dello scontro che ha caratterizzato i primi giorni delle proteste. In strada, anche ieri, erano presenti oltre alle sigle sindacali anche studenti e comunità indigene. (segue) (Vec)