Kosovo: governo introdurrà misure di reciprocità contro Serbia previa analisi economica

- Il governo del Kosovo introdurrà misure di reciprocità nei confronti della Serbia non prima di un'analisi economica che esaminerà gli interessi del Paese nonché i membri del Comunità albanese nella Valle di Presevo. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture del Kosovo Liburn Aliu all'emittente "Klan Kosova". Aliu ha affermato che in molti casi le misure di reciprocità hanno danneggiato i cittadini della Valle di Presevo ed è per questo che è necessaria un'analisi preventiva. "La reciprocità sarà una misura nei confronti della Serbia per consentire un rapporto normale con essa. Non possono esserci relazioni normali con la Serbia senza introdurre la reciprocità e questo è nel nostro obiettivo e in quello che il governo deciderà tempestivamente in merito. La reciprocità sicuramente ci sarà", ha spiegato Aliu. (segue) (Alt)