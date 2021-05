Kosovo: governo introdurrà misure di reciprocità contro Serbia previa analisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Serbia devono essere "parti uguali" nella ripresa del dialogo, che dovrebbe essere al servizio di entrambi i popoli e non dei politici, ha spiegato ieri Perparim Kryeziu, il portavoce del governo kosovaro, annunciando l’intenzione del primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, di incontrare i leader dei partiti di opposizione prima del colloquio con Aleksandar Vucic, il presidente della Serbia. “Kurti parlerà con l'opposizione sulle questioni di interesse nazionale”, ha detto Kryeziu, aggiungendo che “ci aspettiamo che gli incontri con l'opposizione si svolgano durante questo mese”. Sulla ripresa dei negoziati tra Kosovo e Serbia, il portavoce ha detto che “le parti dovrebbero essere uguali al tavolo del dialogo, che dovrebbe essere al servizio di entrambi i popoli, e non dei politici”. Il premier Kurti, intanto, ha rifiutato di incontrare il presidente serbo a Bruxelles, e ha chiesto più tempo per preparare i colloqui, come riferisce Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza. "Non posso partecipare alla riunione per la quale non ho confermato la mia partecipazione in anticipo, ma verrò a Bruxelles per un pranzo o una cena di lavoro organizzata dal commissario Borrell, per metà maggio, alla quale prenderanno parte anche i leader dei Balcani occidentali", ha detto Kurti. (segue) (Alt)