Serbia: ambasciatore israeliano, pressione Usa su Tel Aviv per riconoscere il Kosovo (2)

- Il primo febbraio Israele e Kosovo hanno stabilito l'avvio di relazioni diplomatiche con una cerimonia avvenuta in collegamento video, e le autorità del Kosovo hanno affermato che "ciò non sarebbe stato possibile senza gli Stati Uniti". L'istituzione delle relazioni diplomatiche è il risultato di un accordo firmato a Washington il 4 settembre 2020 e ha implicato il reciproco riconoscimento di Israele e Kosovo, finora mai avvenuto. Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha affermato in quel giorno che Belgrado "ha investito molto nelle relazioni con Israele, soprattutto negli ultimi sette anni" e che la Serbia non è "felice" di questo sviluppo. L'accordo fra Israele e Kosovo è stato firmato il primo febbraio dagli allora ministri degli Esteri, Gabi Ashkenazi e Meliza Haradinaj. "In questo giorno ringraziamo gli Stati Uniti d'America per la loro amicizia eterna e per il loro ruolo significativo nell'aiutare nell'istituzione dei rapporti diplomatici tra i nostri due Paesi", ha dichiarato scrivendo su Twitter l'allora presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani. "L'avvio dei rapporti diplomatici tra Kosovo e Israele non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli Stati Uniti d'America", ha affermato l'allora ministra degli Esteri di Pristina, Meliza Haradinaj Stublla, dopo aver firmato in video conferenza insieme all'omologo israeliano Gabi Ashkenazi l'accordo. (segue) (Seb)