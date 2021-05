Balcani: presidente sloveno Pahor, ultima possibilità per integrazione nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritardo dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione ridà potere ai nazionalismi. Lo ha detto il presidente della Slovenia, Borut Pahor, in un'intervista al quotidiano kosovaro "Telegrafi" in vista della sua visita in Kosovo dove incontrerà la presidente Vjosa Osmani. Una tappa importante prima della decima riunione dei leader dell'iniziativa del Processo Brdo-Brijuni in Slovenia che si terrà il 17 maggio. "Sono contento che la presidente Osmani abbia confermato la sua partecipazione. Sarà un incontro importante, uno dei più importanti negli 11 anni di storia dell'iniziativa Brdo-Brijuni", ha detto. La Slovenia, ha sottolineato Pahor, continuerà a sostenere il Kosovo: "Incoraggiamo il Kosovo ad accelerare le riforme interne e sosteniamo il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione europea", ha evidenziato. "L'Unione europea è un progetto di pace e riconciliazione ed è il momento finale di espandersi in tutta l'area dei Balcani occidentali che attualmente presenta una macchia grigia circondata dagli Stati membri dell'Ue", ha evidenziato. "Mi aspetto una discussione aperta e costruttiva su ciò che ognuno può fare da solo e in cooperazione reciproca per accelerare il processo di allargamento che l'Unione europea deve fare", ha proseguito Pahor. (segue) (Alt)