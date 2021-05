Grecia-Macedonia del Nord: vicepremier macedone Dimitrov in visita ad Atene per Forum di Delfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, incontrerà il vice primo ministro per l'Integrazione europea della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, che è in visita ad Atene per partecipare al sesto Forum economico di Delfi. È quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, secondo cui l’incontro tra Dendias e Dimitrov è previsto alle 13:30 (12:30 ora italiana). Dendias parteciperà poi a una conferenza online tra i ministri degli Esteri dell'Ue sulla prospettiva di adesione dell'Albania e della Macedonia del Nord, co-organizzata dal ministro greco e dall'omologo romeno, Bogdan Aurescu. All’incontro virtuale parteciperanno anche i ministri degli di Macedonia del Nord e Albania, rispettivamente Bujar Osmani e Olta Xhacka, così come il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (Gra)