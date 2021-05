© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: videoconferenza dei ministri degli Esteri Ue con omologhi di Albania e Macedonia del Nord - Il ministro degli Esteri della Romania Bogdan Aurescu co-presiede oggi, insieme all'omologo greco Nikos Dendias, la videoconferenza informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Unione europea, che ha come ospiti i ministri degli Esteri dell'Albania e della Macedonia del nord, rispettivamente Olta Xhacka e Bujar Osmani. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. All'incontro partecipano anche rappresentanti delle istituzioni europee: il commissario Ue per il Vicinato e l'Allargamento Oliver Varhelyi e l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali nei Balcani occidentali Miroslav Lajcak. L'incontro è organizzato in seguito alla recente riunione del Consiglio Affari Esteri (10 maggio 2021, Bruxelles), che aveva all'ordine del giorno una discussione strategica sulla regione dei Balcani occidentali, su richiesta della Romania e di altri Stati membri. (segue) (Res)