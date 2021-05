Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precedente seduta del Consiglio di sicurezza sull'attività dell'Unmik si è tenuta il 21 ottobre 2020, anche in quel caso in formato video. Una nota del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite emessa in occasione della seduta del 13 aprile ha ripercorso i principali sviluppi politici del Kosovo negli ultimi mesi. Il 22 marzo, ricorda il comunicato, il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, è stato eletto primo ministro del Kosovo per la seconda volta. Durante la seduta costitutiva del Parlamento del Kosovo, 67 deputati hanno sostenuto il nuovo governo guidato da Kurti. Secondo la Costituzione del Kosovo, un nuovo governo richiede il sostegno di almeno 61 dei 120 parlamentari. Parlando prima del voto, Kurti ha affermato che alcune delle questioni più urgenti per il nuovo governo riguarderanno la pandemia di Covid-19, lo sviluppo economico e lo Stato di diritto. (segue) (Seb)