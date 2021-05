Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno Avdullah Hoti dell'Ldk è diventato il nuovo primo ministro con il sostegno di 61 parlamentari. Subito dopo Vetevendosje ha presentato una petizione alla Corte costituzionale affinché riveda la legalità del voto per confermare il governo di Hoti. Il movimento ha sostenuto che uno dei parlamentari che hanno votato per il governo di Hoti era stato condannato per un crimine che avrebbe dovuto squalificarlo dal ricoprire la carica elettiva. Il 21 dicembre, la Corte ha stabilito che il governo di Hoti era illegittimo, innescando così le elezioni anticipate del 14 febbraio. Quest'anno ricorre il decimo anniversario del dialogo facilitato dall'Ue sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. In un comunicato stampa del 9 marzo, l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell ha affermato che il dialogo ha portato ad alcuni importanti accordi tra Serbia e Kosovo. Ha osservato, tuttavia, che l'Ue crede fermamente che il dialogo debba ora entrare nelle sue fasi finali e concludersi "con un accordo di normalizzazione giuridicamente vincolante completo tra Kosovo e Serbia che si occupi di tutte le questioni in sospeso". (segue) (Seb)