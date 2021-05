Serbia-Slovenia: presidente Pahor domani in visita ufficiale a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia, Borut Pahor, effettuerà domani una visita ufficiale in Serbia. Lo riferisce una nota della presidenza serba, precisando che è in programma un incontro fra Pahor e l'omologo di Belgrado, Aleksandar Vucic. Il presidente Pahor ha avviato nei giorni scorsi un "tour" nei Balcani occidentali per incontrare gli omologhi della regione in previsione del vertice di Brdo-Brioni che si terrà in Slovenia il 17 maggio. All'incontro parteciperanno Zoran Milanovic, presidente della Croazia; Ilir Meta, presidente dell'Albania; Milo Dukanovic, presidente del Montenegro; Vjosa Osmani, presidente del Kosovo; Stevo Pendarovski, presidente della Macedonia del Nord; Aleksandar Vucic, presidente della Serbia; Milorad Dodik, presidente di turno della presidenza della Bosnia Erzegovina e gli altri due esponenti Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic. (segue) (Seb)