Serbia-Slovenia: presidente Pahor domani in visita ufficiale a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incoraggiamo il Kosovo ad accelerare le riforme interne e sosteniamo il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione europea", ha ribadito il capo dello Stato sloveno. Nelle ultime settimane lo stesso Pahor è stato al centro dell'attenzione mediatica a causa di un "non paper" che secondo voci di stampa la Slovenia avrebbe spedito al Consiglio europeo e che prevede una modifica dei confini per i Paesi della ex Jugoslavia.Lo scorso 12 aprile l'esponente croato della presidenza bosniaca, Zeljko Komsic, ha infatti confermato ai giornalisti che Pahor ha chiesto, nel corso di una visita a Sarajevo il 5 marzo, che cosa ne pensassero gli esponenti della presidenza su un'eventuale divisione pacifica della Bosnia. (segue) (Seb)