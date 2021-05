© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la sottosegretaria di Stato responsabile delle persone portatrici di handicap, Sophie Cluzel, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra per La République en marche, ma sosterrà il presidente uscente dei Repubblicani, Renaud Muselier. In un comunicato Cluzel spiega che Muselier ha "saputo costruire una lista di unione". (Frp)