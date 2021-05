Kosovo: programma governo, priorità sono gestione pandemia e ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione della pandemia di Covid-19 in Kosovo insieme alla ripresa economica sono le priorità indicate nel programma del governo di Albin Kurti. Come riporta il quotidiano "Koha Ditore", l'esecutivo ha pubblicato il programma che prevede un impegno per i prossimi 4 anni della nuova compagine di governo. Primo obiettivo per vaccinare il 60 per cento della popolazione entro la fine dell'anno, ma non fornisce cifre specifiche. Il governo prevede inoltre di istituire il Fondo sovrano la cui esclusiva responsabilità sarà quella di aumentare il valore della miniera di Trepca, quella della Compagni per l'energia del Kosovo, delle Poste e Telecom Kosovo. Allo stesso tempo, l'Agenzia per la privatizzazione del Kosovo dovrebbe essere incorporata in un'agenzia all'interno del governo. (segue) (Alt)