Serbia: ambasciatore israeliano, pressione Usa su Tel Aviv per riconoscere il Kosovo

- Israele ha riconosciuto il Kosovo perché ha ricevuto pressioni dagli Stati Uniti in tal senso. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore israeliano in Serbia, Yahel Vilan, all'emittente "Tv Prva". Vilan ha precisato che Israele ha riconosciuto il Kosovo come parte dell'accordo di Washington che includeva l'apertura di un'ambasciata kosovara a Gerusalemme. "La decisione di Israele di riconoscere il Kosovo è stata presa sotto pressione americana e non dimenticate che ciò è stato fatto come parte degli accordi tra Serbia e Kosovo e America, non con noi, con Israele", ha detto l'ambasciatore. La decisione, ha proseguito Vilan, è arrivata dopo anni durante i quali il suo Paese non ha riconosciuto il Kosovo. "Questo è decisamente contro i nostri interessi in Serbia, questo è contro i miei interessi", ha detto Vilan, aggiungendo che non vede alcun motivo per cui Israele debba revocare la decisione fintanto che entrambe le parti si attengono ai loro obblighi. "Non voglio lasciare motivi di ottimismo al pubblico serbo senza una buona ragione. Non lo vedo in questo momento. L'accordo è stato raggiunto, Israele ha riconosciuto il Kosovo e il Kosovo sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme", ha concluso l'ambasciatore. (segue) (Seb)