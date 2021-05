Germania: governo approva rinnovo missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato il rinnovo della partecipazione della Bundeswehr alla Forza per il Kosovo (Kfor), la missione della Nato in corso nel Paese dal 1999. La delibera passa ora al voto del Bundestag per l'approvazione. In scadenza il 30 giugno prossimo, il mandato è stato prorogato al 30 giugno 2022. Il limite massimo del contingente tedesco rimane invariato a 400 effettivi, di cui 65 effettivamente dispiegati. (Geb)