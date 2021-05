Kosovo: Covid, oltre 38 mila dosi di vaccino AstraZeneca arrivate nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha annunciato l'arrivo in Kosovo di 38.400 dosi di vaccino anti-Covid AstraZeneca attraverso l'iniziativa Covax guidata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "La distribuzione sarà in linea con il piano nazionale di vaccinazione del ,inistero della Salute e dell'Istituto nazionale per la salute pubblica del Kosovo", ha reso noto l'Unicef osservando che dall'arrivo dei primi vaccini a marzo, il dicastero ha attuato il piano di vaccinazione, in cui gli operatori sanitari e gli anziani sono stati considerati come i primi gruppi da vaccinare. "Sono 38.400 le dosi di vaccini AstraZeneca - Oxford che sono arrivati ​​oggi, fanno parte dell'assegnazione da febbraio a maggio 2021 di un totale di 100.800 dosi. Inoltre, 100.620 dosi di vaccino Pfizer arriveranno in Kosovo, entro la fine di questo mese", ha aggiunto l'Unicef in una dichiarazione. Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha ringraziato i paesi del Quintetto per il Kosovo (Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) e le organizzazioni internazionali per il continuo sostegno. "Con il contingente ricevuto oggi, il numero totale di vaccini assicurati attraverso l'Alleanza Covax raggiunge 62.400. Allo stesso tempo, il governo della Repubblica del Kosovo rimane impegnato a garantire il maggior numero di vaccini possibile attraverso molti canali fino a raggiungere l'obiettivo della vaccinazione. Il 60 per cento della popolazione entro l'anno", si legge in un comunicato del governo. (segue) (Alt)