Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor (2)

- Lo scorso 13 aprile il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha esaminato il report semestrale sull'attività della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). La seduta si è tenuta in formato video e ha preso in considerazione il rapporto stilato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La relazione copriva il periodo che va dal 16 settembre 2020 al 15 marzo 2021. Guterres ha osservato che una pace durevole, la stabilità e lo sviluppo socioeconomico in Kosovo e nella regione dipendono da un progresso sostenibile nel dialogo mirato a normalizzare le relazioni di Pristina con Belgrado. Guterres ha inoltre sottolineato che i progressi nel dialogo rimangono cruciali anche per le aspirazioni europee sia del Kosovo che della Serbia. "Mentre accolgo con favore le chiare dichiarazioni di entrambe le parti sull'importanza di far avanzare il dialogo, sottolineo l'importanza di un autentico impegno a proseguire i colloqui ad alto livello all'interno del dialogo Belgrado-Pristina con il sostegno dell'Ue nel prossimo futuro", ha dichiarato Guterres nella relazione. (segue) (Seb)