Speciale energia: Sicilia, Baglieri, transizione energetica toccherà isole minori

- Il programma per la transizione energetica in Sicilia è stato il tema al centro degli incontri, avviati fra l'assessore allʼEnergia della Regione Siciliana Daniela Baglieri e il direttore del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti Antonio Martini, con gli amministratori di Pantelleria e Lipari. Si tratta solo dei primi appuntamenti che lʼassessore avrà con i sindaci di tutte le isole minori siciliane relativamente al progetto "Green Island", già approvato dal Governo Musumeci. L'obiettivo è creare le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali nel segno della sostenibilità, per arrivare al 2030 con le isole verdi. L'annuncio in una nota dell'ente regionale. L'assessore Baglieri ha spiegato: "Al momento la maggior parte delle isole minori della Sicilia non può raggiungere l'autonomia energetica impiegando solamente le fonti rinnovabili. Soprattutto per la mancanza di adeguati spazi e per i limiti imposti dalle normative paesaggistiche". (Ren)