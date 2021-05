Speciale difesa: Taiwan rinforza sistema radar in risposta ad incursioni aeree cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina di Taiwan ha ordinato un nuovo sistema radar a medio e lungo raggio dall'Istituto di scienza e tecnologia nazionale Chung-Shan (Ncsist), in risposta alle ripetute incursioni di aerei da guerra e navi cinesi nelle zone di identificazione (Adiz) nei pressi dell'Isola. Il prezzo per la prima fase del progetto è stimato a 250 milioni di dollari di Taiwan (8,93 milioni di dollari), con consegna prevista alla fine dell'anno, secondo "Taiwan News". Il nuovo sistema sostituirà le vecchie stazioni radar esistenti posizionate sull'isola principale di Taiwan e sulle isole periferiche come Penghu, Kinmen e Matsu. Il nuovo equipaggiamento non solo aiuterà la Marina ad ottenere informazioni più precise sui movimenti delle navi cinesi, ma potrà anche assistere con la guida dei missili Hsiung Feng in caso di controffensiva contro le navi attaccanti. Poiché le stazioni radar possono facilmente diventare bersaglio di eventuali incursioni cinesi, la Marina di Taiwan sta anche lavorando per concentrare il personale nei centri di analisi dei dati. (Cip)