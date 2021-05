Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "grande potenza" avrebbe chiesto il ritiro in Kosovo della missione dell'Onu (Unmik) e della Nato (Kfor). Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Rts". Il capo dello Stato ha aggiunto che l'ipotesi di un ritiro delle due missioni sarebbe "una catastrofe per tutti". Vucic ha infine precisato che "cercherà di parlarne con il segretario generale della Nato", Jens Stoltenberg, con il quale avrà un incontro lunedì 17 maggio a Bruxelles. Il presidente serbo ha detto di non poter dire quale grande potenza sia, precisando che però si tratta di "fonti ufficiali di intelligence". (segue) (Seb)