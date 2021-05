Kosovo: governo Kurti punta a ottenere status di candidato all'adesione a Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il quotidiano kosovaro "Koha Ditore" ha sostenuto nei giorni scorsi di essere in possesso di un documento di sei pagine del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), in cui non vengono menzionati i cambiamenti di confine e non vengono fornite idee concrete su un eventuale accordo tra Kosovo e Serbia. Nel rapporto si spiegherebbe in maniera più approfondita il contesto strategico delle relazioni tra l'Ue e i suoi partner nella regione e la minaccia derivante dalla mancanza di progressi visibili da parte dei Paesi dei Balcani. Altro tema centrale nel documento sarebbe l'importanza strategica della piena integrazione della regione nell'Ue. Nel rapporto si leggerebbe poi che in Serbia e Kosovo vi sarebbero attualmente dei governi "con un solido mandato elettorale, che dovrebbero cogliere l'occasione per il raggiungimento di un accordo globale sulla normalizzazione. Nessuna delle parti può perdere tempo". (segue) (Alt)