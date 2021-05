Kosovo: governo Kurti punta a ottenere status di candidato all'adesione a Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 aprile alcuni media hanno diffuso la notizia dell'esistenza di un "non paper" che prevede una revisione dei confini dei Paesi dei Balcani occidentali. Il sito bosniaco "Politicki.ba" ha pubblicato delle indiscrezioni su un presunto invio da parte del premier sloveno Janez Jansa del "non paper" al Consiglio europeo. Il premier Jansa ha subito smentito di avere stilato un documento del genere. Il Consiglio europeo non ha ancora né confermato né smentito ufficialmente di avere ricevuto il presunto "non paper". Nella giornata del 15 aprile però un altro sito, questa volta lo sloveno "Necenzurirano", ha pubblicato stralci di un documento in lingua inglese, senza firmatari, in cui si enumera una serie di proposte che comprendono fra le altre cose la disgregazione della Bosnia Erzegovina. La proposta riguarda l'unificazione della maggior parte del territorio della Repubblica Srpska (entità serba) con la Serbia. (segue) (Alt)