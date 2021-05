Speciale difesa: Spagna-Serbia, incontro ministri Stefanovic e Robles centrato su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha incontrato a Madrid l'omologa spagnola, Margarita Robles. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo, Stefanovic ha commentato la visita ricordando innanzitutto le "strettissime relazioni" fra i due Paesi. Il ministro serbo ha detto di aver parlato con Robles dello sviluppo della cooperazione nel campo della difesa per far in modo che "sia un riflesso" delle relazioni bilaterali. "Vogliamo che la cooperazione tra i nostri due ministeri della Difesa sia più intensa e che segua la qualità della cooperazione tra i nostri Paesi nel campo dell'economia e delle questioni strategiche, in cui la Spagna fornisce supporto alla Serbia principalmente sulla questione del Kosovo", ha detto Stefanovic ringraziando ancora una volta la Spagna per non riconoscere l'indipendenza proclamata dal Kosovo. Il ministro ha anche sottolineato il successo della cooperazione nelle missioni delle Nazioni Unite, citando Unifil in Libano come un esempio in cui i contingenti serbo e spagnolo collaborano straordinariamente. La cooperazione nel campo dell'industria militare, ha aggiunto Stefanovic, è stato uno degli argomenti principali della conversazione odierna. (Seb)