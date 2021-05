Kosovo: omicidio Ivanovic, Corte conferma accusa a responsabili di fare parte gruppo criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone appartenenti ad una organizzazione criminale organizzata sono ritenute responsabili per l’omicidio di Oliver Ivanovic, leader serbo kosovaro, nel gennaio 2018 davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. È quanto confermato dalla Corte d’appello di Pristina, che ha riaperto il processo sul caso. Gli imputati sono Marko Rosic, Silvana Arsovic, Rade Basara e Nedeljko Spasojevic e, secondo la Corte, devono essere processati come appartenenti ad un gruppo criminale. Inoltre, due agenti di polizia, Dragisa Markovic e Zarko Jovanovic, sono accusati di aver manomesso le prove nel caso. Tutti gli imputati si sono dichiarati non colpevoli all'udienza iniziale del processo nel febbraio 2021. (segue) (Alt)