Kosovo: programma governo, priorità sono gestione pandemia e ripresa economica (2)

- Il governo ha inoltre affermato che il Kosovo è pronto a riconoscere la Serbia se le autorità di Belgrado "prenderanno le distanze" dalle minacce al Kosovo e dalle interferenze politiche, inclusa la retorica nazionalista e spesso razziale. "Con i suoi partner americani ed europei, la Repubblica del Kosovo farà ogni sforzo per ottenere un riconoscimento reciproco tra la Repubblica del Kosovo e la Serbia, manterrà normali relazioni basate sul sano principio di reciprocità e darà un importante contributo alla pace, stabilità e stabilità a lungo termine della regione", si legge nel programma. Sulla liberalizzazione dei visti nell'Unione europea, il governo kosovaro non intende commettere "gli errori del passato" dando "scadenze sbagliate". "Con l'aiuto dei nostri partner internazionali lavoreremo con i governi dei Paesi che sono ancora scettici per ottenere la liberalizzazione dei visti per i nostri cittadini il prima possibile. Allo stesso tempo, chiederemo a questi paesi che i cittadini della nostra Repubblica non siano ostaggio dei dibattiti della loro politica interna. Non è in gioco solo la libertà di movimento dei cittadini del Kosovo, ma anche la credibilità delle istituzioni dell'Ue. Serve fiducia, non discriminazione", afferma l'esecutivo. (segue) (Alt)