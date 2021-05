India: Covid, record di decessi in un giorno, 4.205

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 348.421 i nuovi casi di coronavirus e 4.205 i decessi per Covid-19, il numero più alto registrato finora, segnalati oggi dal ministero della Sanità dell’India. Il totale dei contagi è salito a 23.340.938 e quello delle vittime a 254.197, con un tasso di letalità dell’1,09 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.983.804 test. I casi attivi sono 3.704.099, scesi (di 11.122 unità) per il terzo giorno consecutivo, e quelli risolti sono 19.382.642, con un tasso di guarigione dell’83,04 per cento. In 18 Stati, tra cui il Maharashtra, il più colpito, i casi sono in diminuzione; in 16 sono in aumento, tra i quali il Karnataka, il Kerala, il Tamil Nadu e il Bengala Occidentale. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo posto al mondo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 175.235.991, di cui 2.446.674 ieri. (segue) (Inn)