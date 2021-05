Kosovo: presidente croato Milanovic, aumento truppe non è provocazione contro Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia "vuole umiliare la Serbia" con l'annuncio dell'allestimento di un campo militare in Kosovo, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, commentando così l'annuncio fatto in settimana dal ministro croato degli Esteri Gordan Grlic Radman. La Serbia, ha detto Vucic, vuole avere dei "buoni e corretti rapporti" con tutti i Paesi nella regione, ma le azioni e le dichiarazioni della Croazia non sono un'espressione di rispetto per la Repubblica di Serbia. "Perché qualcuno ha bisogno di vantarsi e partecipare in questo modo? Avrebbero potuto rifiutare la Kfor (missione Nato in Kosovo), ma hanno deliberatamente preso una decisione del genere per umiliare ulteriormente la Serbia. Abbiamo ricevuto il messaggio e capito", ha sottolineato Vucic. (segue) (Seb)