Kosovo: presidente croato Milanovic, aumento truppe non è provocazione contro Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman ha detto giovedì che il suo Paese formerà un campo militare in Kosovo con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e preservare la pace. "A tutti quelli che pensano che ci saranno nuove operazioni Tempesta, nuovi pogrom ed espulsioni, il mio messaggio e la mia garanzia è che non accadrà", ha sottolineato Vucic citando l'operazione condotta dalle forze croate nel 1995 nella Krajina serba. La Croazia, ha concluso il capo dello Stato serbo, sebbene abbia riconosciuto l'indipendenza del Kosovo "non può fingere di non sapere" cosa pensa la Serbia del Kosovo e "che un gran numero di serbi che ci vivono ricordano ancora le sofferenze del passato". (segue) (Seb)