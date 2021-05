Serbia-Kosovo: ministro Selakovic riceve capo missione Osce a Pristina Davenport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha incontrato oggi il nuovo capo della missione a Pristina dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Michael Davenport. Secondo una nota del ministero serbo degli Esteri, Selakovic si è congratulato con Davenport per la nomina. Nel corso della conversazione, il ministro degli Esteri ha sottolineato che la Serbia sostiene il lavoro della missione, che agisce in conformità con il mandato basato sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Selakovic ha sottolineato che è fondamentale per la Serbia che l'Osce mantenga un approccio neutrale nei confronti del Kosovo, non solo per quanto riguarda il lavoro delle missioni sul terreno, ma anche le modalità di organizzazione delle riunioni Osce e delle visite dei funzionari Osce a Pristina. (segue) (Seb)