Serbia-Kosovo: ministro Selakovic riceve capo missione Osce a Pristina Davenport (2)

- Riguardo al dialogo tra Belgrado e Pristina, il ministro ha sottolineato l'impegno di Belgrado verso il dialogo e verso la ricerca di una soluzione di compromesso. Il capo della diplomazia serba ha sottolineato che Belgrado ha adempiuto ai suoi obblighi dati dall'Accordo di Bruxelles, ma Pristina non ha adempiuto all'obbligo di creare una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. Selakovic ha ribadito la necessità che Pristina inizi ad attuare tutti gli accordi, aggiungendo che i periodi di instabilità politica a Pristina non devono essere usati come pretesto per il continuo rifiuto ad attuare gli accordi raggiunti. Selakovic ha infine sottolineato che la parte serba è pronta a continuare il dialogo e le trattative su numerose questioni, come gli sfollati interni, le persone scomparse, i beni e lo status del patrimonio culturale. (segue) (Seb)