Kosovo-Germania: premier Kurti a colloquio con ministro Esteri Maas (2)

- Il nuovo governo del Kosovo guidato da Albin Kurti punta ad ottenere durante il suo mandato lo status di candidato all'adesione all'Unione europea. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore", nel programma approvato la scorsa settimana l'esecutivo punta a questo obiettivo, nonostante cinque ci siano cinque Stati membri dell'Unione europea che ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo: Spagna, Grecia, Slovacchia, Cipro e Romania. Per questo, rilevano degli osservatori, l'obiettivo potrà essere raggiunto solo se a quel punto i cinque Paesi riconosceranno la sovranità kosovara. In ogni caso, riferisce il quotidiano, non è ancora chiaro quando il governo intenda presentare ufficialmente la richiesta per lo status di candidato all'Ue. (segue) (Alt)