Difesa: Spagna-Serbia, incontro ministri Stefanovic e Robles centrato su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo visitato l'Istituto (campus tecnologico) Maranosa, una delle istituzioni chiave del ministero della Difesa spagnolo, dove abbiamo discusso le possibilità di un lavoro congiunto sullo sviluppo di mezzi moderni, che sarebbero stati utilizzati per armare il nostro esercito. C'è una forte volontà da parte della Spagna che la nostra cooperazione venga coronata da un memorandum di cooperazione nel settore dell'industria militare, da firmare quest'anno. Ci aspettiamo la presenza della parte spagnola alla nostra Fiera delle armi di ottobre, e questa sarà anche una buona occasione per firmare questo tipo di accordi e concordare progetti specifici", ha sottolineato Stefanovic. Durante l'incontro la ministra Robles, sottolineando l'importanza del mutuo sostegno nella tutela della sovranità e nel rispetto dei principi del diritto internazionale, ha ribadito la posizione di principio del Regno di Spagna sul non riconoscimento del Kosovo. Robles ha anche sottolineato l'importanza dell'impegno congiunto nell'operazione multinazionale delle Nazioni Unite in Libano, che è di grande importanza per la parte spagnola, e ha menzionato le possibilità di miglioramento per la cooperazione nel campo della difesa. (Seb)