Kosovo: spari contro gruppo di alpinisti vicino Zubin Potok

- Un gruppo di circa 50 alpinisti kosovari è stato coinvolto in una sparatoria da parte di persone non identificate, durante un’escursione vicino la città di Zubin Potok. È quanto riportato da uno degli organizzatori dell’escursione, Arineta Mula, al quotidiano “Telegrafi”, specificando che “le autorità competenti sono state informate della loro attività pianificata”, interrotta dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco “provenire da molto vicino”. Secondo le dichiarazioni di un portavoce della polizia kosovara, Besim Hoti, “nessuno è rimasto ferito nell'incidente”. Vjosa Osmani, la presidente del Kosovo, ha condannato l’accaduto, dichiarando che “ogni cittadino dovrebbe sentirsi libero e sicuro nel muoversi su tutto il territorio”. "Chiedo alle forze dell'ordine di continuare a lavorare per identificare e punire al più presto gli autori di questo atto criminale, il cui obiettivo è quello di seminare paura e senso di insicurezza in quella parte del nostro Paese", ha scritto Osmani in un post su Facebook. (segue) (Alt)