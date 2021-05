Usa: Trump, debolezza Biden e mancato sostegno a Israele sono causa attuali tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imputato al suo successore, Joe Biden, parte della responsabilità per le recenti tensioni in Medio Oriente. "Quando ero in carica eravamo conosciuti come Presidenza per la pace perché gli avversari di Israele sapevano che gli Stati Uniti erano fortemente con Israele e ci sarebbe stata una rapida punizione se (lo Stato ebraico) fosse stato attaccato", ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca. "Sotto Biden, il mondo sta diventando più violento e instabile perché la (sua) debolezza e la mancanza di sostegno verso Israele stanno portando nuovi attacchi ai nostri alleati", ha concluso.(Nys)