Cina: professore Università di Pechino, tasso di fertilità rischia di diventare il più basso al mondo

- Senza un intervento da parte della politica, il tasso di fertilità in Cina rischia di diventare il più basso al mondo. Lo ha dichiarato Liang Jianzhang, professore di economia all'Università di Pechino, commentando per il "Global Times" i dati sul settimo censimento nazionale pubblicati quest'oggi dalle autorità cinesi. Dal rapporto odierno emerge che il numero di neonati in Cina è stato pari a dodici milioni nel 2020, con un calo del 18 per cento rispetto ai 14,6 milioni del 2019, mentre il tasso di fecondità delle donne in in Cina è stato di 1,3 punti, un livello relativamente basso. Il protrarsi del basso livello di natalità potrebbe consentire all'India di superare la Cina come Paese più popoloso del mondo nel 2023 o 2024. La Cina ha registrato dodici milioni di nascite nel 2020, segnando un calo per il quarto anno consecutivo, mentre alcuni demografi cinesi hanno avvertito che è probabile che il numero di neonati della Cina scenderà al di sotto di dieci milioni in pochi anni, e "senza una politica di intervento, il tasso di fertilità in Cina può diventare il più basso del mondo", ha dichiarato Liang. Secondo la Banca mondiale, il tasso di natalità di Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e Ue nel 2018 era rispettivamente di 0,98, 1,42, 1,73 e 1,6 punti. (Cip)