Kosovo: Covid, in arrivo mercoledì oltre 62 mila dosi di vaccino AstraZeneca (2)

- L'Istituto nazionale per la salute pubblica del Kosovo ha ricevuto lo scorso 4 maggio 4.680 dosi di vaccini Pfizer dall'Austria. Si è tratta todella prima parte delle 95 mila dosi che l'Unione europea ha garantito per il Kosovo come parte del suo aiuto ai Balcani occidentali. Il ministero della Salute ha dichiarato che il personale sanitario in tutto il Kosovo, che non è stato possibile vaccinare prima, inizierà a ricevere il siero a partire da dallo stesso 4 maggio. La consegna è avvenuta, come previsto, in coincidenza con la visita del commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. Il Kosovo ha ricevuto il mese scorso il primo lotto di 24mila vaccini AstraZeneca nell'ambito del programma Covax. (segue) (Alt)