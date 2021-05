Serbia-Kosovo: ministro Selakovic riceve capo missione Osce a Pristina Davenport (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come aspetto molto importante del lavoro della missione Osce, Selakovic ha menzionato le precedenti attività nel campo della protezione dei diritti delle comunità in Kosovo e lo svolgimento delle elezioni nel nord del Kosovo. Il ministro ha sottolineato che il Programma per i diritti umani è di particolare importanza per la Serbia, tenendo presente che monitora il rispetto dei diritti umani, dei diritti della comunità e degli standard democratici, con particolare attenzione ai diritti delle comunità non albanesi, degli sfollati, rimpatriati e altri gruppi vulnerabili. Il ministro ha sottolineato che il Kosovo, con solo l'1,9 per cento di rimpatriati, è l'area postbellica con il tasso di rimpatrio più basso al mondo. (Seb)