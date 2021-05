Balcani: Borrell, durante ministeriale riaffermata prospettiva europea della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "l'integrazione Ue per la Serbia e il Montenegro deve essere portata avanti. Così come abbiamo bisogno di progressi nella liberalizzazione dei visti per il Kosovo", ha detto l'Alto rappresentante. "Ci sono aspettative per la ripresa veloce del dialogo tra Belgrado e Pristina prima della fine di giugno", ha sottolineato. "Richiamiamo il forte sostegno all'integrità e alla sovranità della Bosnia ed Erzegovina" e "i ministri sono concordi sul fatto" che il Paese dovrebbe "usare questo anno per procedere nelle riforme costituzionali ed elettorale", ha sottolineato Borrell. (Beb)