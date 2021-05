Kosovo: esercitazione congiunta fra unità di polizia di Eulex e battaglione Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi corsi di formazione migliorano le capacità per garantire un coordinamento efficace tra i tre addetti alla sicurezza in caso di implementazione nella vita reale. La scorsa settimana, l’unità di polizia di Eulex si è anche formato con Kfor su come condurre un'evacuazione medica in elicottero presso la base Eulex a Mitrovica. Durante la formazione, i membri dell'unità di polizia hanno imparato come inviare correttamente una richiesta per soccorso sanitario, come preparare i pazienti a un'estrazione in elicottero e come caricare correttamente i pazienti sul velivolo per essere trasportati in una struttura medica per il trattamento. In qualità di secondo elemento di risposta, l'unità di polizia formata da Eulex conduce anche pattuglie di ricognizione giornaliere, con un focus nel Kosovo settentrionale. (Alt)