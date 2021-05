Kosovo: spari contro gruppo di alpinisti vicino Zubin Potok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Interno, Xhelal Svecla, "questo, e altri incidenti simili, mostrano che lo stato di diritto e la situazione della sicurezza pubblica nei comuni settentrionali del Paese non sono a un livello soddisfacente". La Federazione alpina del Kosovo ha condannato l'attacco, dichiarando che "non è la prima volta che i nostri alpinisti sono minacciati con armi da fuoco e attaccati in questo modo", aggiungendo che "i criminali di questo tipo sono consapevoli che gli scalatori della regione visitano continuamente le belle montagne di tutto il Kosovo”. (Alt)