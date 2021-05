Balcani: ministra Esteri svedese con inviato Ue Lajcak, "dialogo Belgrado-Pristina è priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri svedese Ann Linde ha incontrato oggi a Bruxelles il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak. "Buone discussioni con il rappresentante speciale dell'Ue Lajcak sul dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue. La normalizzazione tra Kosovo e Serbia è la via da seguire. Entrambi i Paesi dovrebbero rendere il dialogo una priorità", ha scritto Linde su Twitter. Lajcak, da parte sua, ha affermato che l'incontro con Linde, che è anche presidente in esercizio dell'Osce, si è svolto prima della discussione del Consiglio Affari esteri dell'Ue sui Balcani occidentali. "Abbiamo parlato della necessità di rafforzare la credibilità dell'Ue nella regione, del dialogo e del ruolo importante che l'Osce svolge sul terreno", ha affermato il diplomatico slovacco. (segue) (Beb)