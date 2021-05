Nord Macedonia-Kosovo: premier Zaev, mi aspetto estradizione per caso Monster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha detto di "aspettarsi che il Kosovo conceda l'estradizione per Afrim Ismailoviq". Zaev ha così commentato il rifiuto finora ribadito dalle autorità di Pristina di estradare uno dei condannati nel cosiddetto processo Monster, condotto dalle autorità giudiziarie di Skopje. La Macedonia del Nord, ha detto Zaev, "non si arrenderà" e cercherà di fare in modo che venga rispettato il diritto internazionale e che vengano attuati gli accordi bilaterali raggiunti dai due Paesi. "Faremo tutto secondo il diritto internazionale e non ci arrenderemo. Se richiedono documenti aggiuntivi, forniremo ulteriori prove. Vogliamo garantire un processo equo", ha detto il premier macedone aggiungendo di credere che "la Repubblica del Kosovo sarà disponibile e rispetterà il diritto internazionale e gli accordi bilaterali che abbiamo raggiunto". (segue) (Seb)