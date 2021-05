Kosovo: premier Kurti, presenteremo ricorso contro Serbia per genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo presenterà un ricorso per attestare il genocidio commesso dalla Serbia nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. Lo ha ribadito il premier kosovaro Albin Kurti dopo un incontro del governo di Pristina. "Condurremo un dialogo con la Serbia basato sui principi, ben preparato e su basi eque. Al contempo prepareremo anche un ricorso contro la Serbia davanti alla Corte internazionale di giustizia", ha dichiarato Kurti citato dalla stampa locale. Secondo quanto in precedenza spiegato da un portavoce del governo kosovaro al quotidiano "Koha", il Kosovo presenterà alla Corte internazionale di giustizia (Cig) le accuse contro la Serbia per genocidio entro la fine del 2022, in quanto tale mossa ha bisogno di un'adeguata preparazione. "Non abbiamo una data precisa per la conclusione del processo di redazione (di queste accuse) né una data per la presentazione, ma siamo sicuri che non può essere fatto prima della fine del prossimo anno", ha dichiarato il portavoce facendo riferimento alla proposta del premier kosovaro Kurti di accusare la Serbia di genocidio per quanto avvenuto alla fine degli anni Novanta in Kosovo. "Riteniamo che un genocidio sia stato commesso in Kosovo e cercheremo di dimostrarlo", ha affermato il portavoce. (segue) (Alt)