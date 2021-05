Kosovo: premier Kurti, presenteremo ricorso contro Serbia per genocidio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo ha affermato che nei giorni scorsi c'è stato anche il 22mo anniversario del massacro di Meja, "che è un'altra prova del genocidio della Serbia in Kosovo". "Il genocidio in Kosovo è la verità della Serbia come Stato, ma questo non basta. Le persone che hanno ordinato, e coloro che hanno giustiziato, il genocidio in Kosovo, gli innumerevoli massacri di civili innocenti, disarmati e non protetti, devono essere assicurati alla giustizia,", ha affermato il premier kosovaro. Inoltre Kurti, Osmani e Konjufca si sono impegnati a fare tutto ciò che è in loro potere per sostenere le famiglie delle persone scomparse, nonché per portare giustizia e far luce sulla verità. (Alt)